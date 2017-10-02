На Запорожской АЭС начались совместные с США учения

На Запорожской АЭС начались антитеррористические тактико-специальные учения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

К проведению учений привлечены представители Агентства уменьшения угроз Минобороны США, Министерства энергетики и угольной промышленности, ГП Энергоатом, члены координационной группы антитеррористического центра при УСБУ в Запорожской области и ее штаба.

На время проведения учений правоохранительные органы могут ограничивать пребывание граждан и передвижение транспортных средств в пределах санитарно-защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

"Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористических диверсионных формирований. Наличие документов, удостоверяющих личность, для граждан, которые будут находиться в зонах ограничения доступа и в санитарно-защитной зоне, обязательна", - подчеркнули в пресс-службе.

Учения продлятся до 6 октября 2017 года.