"Динамо" проведет контрольный матч с "Олимпиком"

Футбольный клуб "Динамо" в субботу, 7 октября, проведет контрольный матч против донецкого "Олимпика".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Динамо".

Сообщается, что после ничьи с луганской "Зарей" столичная команда вернулась из Запорожья в Киев. Большинство игроков уже прибыло в расположение национальных сборных, остальные футболисты получили три выходных. Также сообщается, что в субботу "Динамо" проведет контрольный матч против донецкого "Олимпика".

Встреча состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало в 13:00, вход свободный.