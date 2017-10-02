В Киеве мужчина с оружием ограбил кофейню и сотрудницу заведения

В Деснянском районе неизвестный с пистолетом ограбил кафе и работницу заведения. Киевская полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Об сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В 07:15 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от владелицы кафе на улице Милютенко о разбойном нападении.

На месте происшествия правоохранители установили, что примерно в 05:50 в помещение кафе забежал человек с пистолетом в руке. В заведении находилась только продавец - 18-летняя киевлянка. Угрожая оружием девушке, злоумышленник забрал из ее сумочки 1 тыс 800 грн, а из кассы - 3 тыс грн. Также мужчина упаковал сабвуфер, роутер, камеру видеонаблюдения, миксер, конфеты, кофе в зернах и сахар, отобрал у продавщицы золотые украшения и убежал.

Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции провела осмотр места происшествия и прилегающей территории. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские разыскивают мужчину, которому на вид до 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, с темными волосами с сединой. Злоумышленник был одет в темную одежду: черную кожаную куртку, штаны, кроссовки.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.