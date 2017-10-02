Украинская правда продала журналисту сайт Champion

Украинская правда заключила соглашение о продаже проекта Champion.com.ua. Владельцем сайта, посвященного спортивной тематике, станет журналист Дмитрий Копий.

Об этом сообщается на странице Украинской правды в Facebook.

"Я не могу допустить, чтобы первый и единственный украиноязычный спортивный проект Чемпион закрылся", - заявил Копий.

"Команда Украинской правды счастлива, что сайт Чемпион получит вторую жизнь", - прокомментировала сделку главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева.