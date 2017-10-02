Арестован глава Исполнительной службы Одесской области

Арестован глава Исполнительной службы Одесской областиВчера, 14:16
В Одессе арестованы руководитель Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и главный специалист службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Приморский райсуд Одессы определил подозреваемым размер залога в 5 млн грн каждому.
28 сентября следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в Одесской области разоблачили коррупционную схему, которая действовала в Государственной исполнительной службе региона.
При получении взятки правоохранители разоблачили руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и его сообщника - главного специалиста госслужбы.
По данным следствия должностные лица Государственной исполнительной службы требовали и получили $6,5 тыс неправомерной выгоды от представителя предприятия за снятие арестов с разного рода имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.