Арестован глава Исполнительной службы Одесской области

В Одессе арестованы руководитель Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и главный специалист службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Приморский райсуд Одессы определил подозреваемым размер залога в 5 млн грн каждому.

28 сентября следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в Одесской области разоблачили коррупционную схему, которая действовала в Государственной исполнительной службе региона.

При получении взятки правоохранители разоблачили руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и его сообщника - главного специалиста госслужбы.

По данным следствия должностные лица Государственной исполнительной службы требовали и получили $6,5 тыс неправомерной выгоды от представителя предприятия за снятие арестов с разного рода имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.