В Запорожской области пьяный мужчина убил табуретом трехлетнего ребенка

В городе Молочанск 1 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Семья (27-летняя женщина с сожителем и тремя детьми 2011, 2012 и 2014 годов рождения) арендовала комнату в доме в городе Молочанск Токмакского района у 38-летнего мужчины. 1 октября около 23:00 между хозяином дома и семьей возник конфликт. Мужчина стал выгонять квартирантов. Супруги вышли из дома, оставив на некоторое время детей. Вернувшись, они увидели двух детей, которые плакали, и 3-летнюю дочь без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Сотрудники Токмакского отделения полиции, которые выехали на место происшествия, установили обстоятельства трагедии.

"Злодей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в область головы ребенку табуретом", – говорится в сообщении.

Все обстоятельства и причины преступления устанавливаются. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем Токмакского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.