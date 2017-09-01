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На Закарпатье СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков в ЕС

Сегодня, 18:35 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал контрабанды канабиса в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель причастен к контрабанде марихуаны в Европу. Оперативники задержали его на таможенном посту Вилок во время попытки переправить через границу почти 700 грамм канабиса, спрятанных под одеждой.

Как сообщается, стоимость изъятой марихуаны составляет около 500 тыс грн.


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