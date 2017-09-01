В Запорожской области на складах боеприпасов усилены меры безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Правоохранительными органами в Запорожской области усиливаются меры по предотвращению террористических актов и повышения уровня безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после взрыва на военных складах в Винницкой области, в Запорожской области было проведено заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Участники заседания рассмотрели вопрос о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации на складах ракетно-артиллерийского вооружения воинской части А1978 (55 отдельная артиллерийская бригада).

Сообщается, что указанные склады расположены в Запорожской области возле с. Новоалександровка, там хранится значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ. "С целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации комиссией принято решение выделить из резервного фонда областного бюджета средства на оборудование складов боеприпасов в/ч А1978 современными средствами протидиверсионной и противопожарной защищенности. Установление этих средств позволит оперативно реагировать на возникновение пожара и предотвратить совершение террористического акта", - говорится в сообщении.