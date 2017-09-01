В проект повестки дня осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы срочно внесли вопрос о дебатах на тему: "Новый закон Украины "Об образовании" как главное препятствие изучения национальными меньшинствами родных языков".

Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ, пишет Укринформ.

Окончательная повестка дня осенней сессии, которая состоится 9-13 октября в Страсбурге, будет утверждена в первый день заседания.

Также, как планируется, 11 октября к ПАСЕ обратится Президент Украины Петр Порошенко и ответит на вопросы парламентариев.