РФ увеличила финансирование оккупированного Крыма на миллиард долларов

Российская Федерация увеличила финансирование оккупированного Крыма на миллиард долларов.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, передает РИА Новости.

В частности, финансирование федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года увеличено на 59 миллиардов рублей, т.е. на 1 млрд 9 млн 833 тыс. долларов.

"Программа в новой редакции подписана, она увеличена на 59 миллиардов (рублей, - ред.)", - сказал Назаров. При этом замминистра сообщил, что это не окончательное дополнительное финансирование программы.

"Мы дополнительно сделаем еще одну корректировку, в проекте бюджета предусмотрены дополнительные деньги на увеличение программы. Суммарно программы будет увеличена на 72 миллиарда (рублей, - ред.)", - добавил он.