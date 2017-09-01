На Донетчине трое рыбаков пропали в открытом море

Трое рыбаков из Волновахского района пропали в открытом море.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В четверг, 28 сентября, диспетчеру Службы спасения"101" от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о том, что в с. Бердянское в 7:30 в открытое море на легкомоторном лодке вышли трое рыбаков.

Около 12:00 лодка исчез за горизонтом. О происшествии были проинформированы морские спасательные службы и Государственная пограничная служба, так как с. Бердянское расположено в непосредственной близости от линии разграничения.

В настоящее время местонахождение мужчин не установлено. Поисковые работы проводят два катера спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета.