В Коломые открылся завод немецкой компании

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита прибыл в Коломыю (Ивано-Франковск) на открытие завода по производству кабельных сетей для автомобилей.

Об этом сообщает местный источник "Галка".

Сообщается, что в Коломыи один из крупнейших в мире производителей кабельных сетей для автомобилей - немецкая компания LEONI, открыла завод на несколько тысяч рабочих мест. Инвестиция в завод - 16 млн евро. Порошенко подчеркнул, что кабели из Коломыи будут в Audi, BMW, Porsche, Lamborghini.

"Хочу отдельно поблагодарить компанию LEONI, которая одна из первых поверила Украине, голосовала долларом, евро, создает новые рабочие места, верит в конкурентную способность государства", - сказал президень Порошенко также добавил, что в Украине последние шесть кварталов идет экономический рост.