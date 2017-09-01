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В Николаеве с погоней и стрельбой задержали 5 пьяных военных

Сегодня, 13:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Николаеве с погоней и стрельбой задержали 5 пьяных военныхВ пятницу, 29 сентября, около 5 часов утра в Николаеве полицейские задержали 5 пьяных военнослужащих.

Как сообщает «Новости-N», сотрудники патрульной полиции заметили микроавтобус, который двигался по проспекту Центральному от улицы Московской в сторону 3-й Слободской с выключенным светом фар.

Патрульные по громкоговорителю потребовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, начав ускорение движения.

На улице Садовой беглец, выйдя на полосу встречного движения и едва не совершив столкновение с встречным транспортом, развернулся и поехал в сторону улицы Пушкинской, где свернул на ул. Наваринскую и поехал против направления одностороннего движения. После он свернул на ул. Адмирала Макарова, оттуда на ул. Никольскую, где, едва не сбив патрульного, свернул на ул. Потемкинскую. Там при повороте на ул. Артиллерийскую микроавтобус врезался в электроопору, зацепив ее, и был заблокирован патрульными автомобилями.

В автомобиле находились 5 человек с явными признаками алкогольного опьянения. Они оказали сопротивление патрульным, пытались сбежать с места происшествия. Правоохранителям пришлось даже сделать предупредительный выстрел в воздух, так как было подозрение, что у мужчин есть оружие. В итоге все были задержаны.

Водителю микроавтобуса было предложено пройти алкотест драгер, но он отказался. В медучреждении анализ показал 0.9 промилле. Все задержанные – военнослужащие одной из воинских частей г. Николаева. Все были пьяные, их передали военной полиции.


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