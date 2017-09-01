Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух футболистов

Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко довызывал в состав сборной Украины еще двух игроков - нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина и защитника полтавской "Ворсклы" Игоря Пердута.

Об этом сообщает "Федерация футбола Украины".

Отмечается, что о возможности дополнительного приглашения футболистов в сборную на решающие матчи против команд Косово и Хорватии в отборе ЧМ-2018 тренер сообщил во время оглашения списка 23-х игроков. Свой сбор игроки "Динамо" начнут в понедельник, 2 октября. Также в этот день состоятся в 18:00 состоится пресс-конференция тренера национальной сборной команды Шевченко, а в 18:30 - открытая тренировка ФК.