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В результате взрывов под Винницей повреждены более 5 тыс. домов

Сегодня, 11:50 citynews.net.ua | Напечатать

В результате взрывов под Винницей повреждены более 5 тыс. домов.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий, сообщает местное издание "Vежа".

Так, Коровий заявил, что взрывами в Винницкой области поражены более 5 тыс. домов, преимущественно речь идет о выбитых стеклах и дверях. Вместе с тем, есть случаи и прямого попадания снарядов в дома. В частности, 16 домов в области не подлежат восстановлению.

Кроме того, Коровий сообщил, что больше всего от взрывов пострадало село Павловка, где повреждены около 900 домов, а 9 полностью уничтожены. Вместе с тем, среди объектов социальной инфраструктуры больше всего пострадала школа в Павловке и Центральная районная больница.


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