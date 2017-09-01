В результате взрывов под Винницей повреждены более 5 тыс. домов.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий, сообщает местное издание "Vежа".

Так, Коровий заявил, что взрывами в Винницкой области поражены более 5 тыс. домов, преимущественно речь идет о выбитых стеклах и дверях. Вместе с тем, есть случаи и прямого попадания снарядов в дома. В частности, 16 домов в области не подлежат восстановлению.

Кроме того, Коровий сообщил, что больше всего от взрывов пострадало село Павловка, где повреждены около 900 домов, а 9 полностью уничтожены. Вместе с тем, среди объектов социальной инфраструктуры больше всего пострадала школа в Павловке и Центральная районная больница.