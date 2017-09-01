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В Киеве предотвращена антиукраинская провокационная акция с участием экс-нардепа

Сегодня, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

Попытку проведения антиукраинской акции, организованной и профинансированной "кремлевскими заказчиками", предотвратили в Киеве сотрудники СБУ во взаимодействии с Нацполицией,- сообщает пресс-центр спецслужбы.

Оперативники СБ Украины установили, что "российские спецслужбы планировали провести в Брюсселе акцию по дискредитации Украины перед европейским сообществом".

"Провокаторы планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и "свободной прессы". Для этого в Брюссель выехало несколько граждан Украины в качестве "ораторов" на круглом столе на тему: "Нарушения прав человека, ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине". Для усиления "эффекта" от их выступления и предоставления дополнительной "правдивости", организаторы планировали прямое включение из Киева, во время которого проплаченные "блоггеры" и "журналисты" должны были подтвердить информацию о притеснениях и преследованиях", - отмечают в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что "блоггеров" и "журналистов" организаторы фейковых акций по установившейся традиции наняли на "черном рынке труда" за 100 гривен каждого. Для предотвращения их идентификации европейскими партнерами, кураторы обязали надеть "массовке" черные очки в связи с якобы преследованиями в Украине и опасениями за собственную жизнь.

"Единственным широко известным обществу лицом на этом фейковом мероприятии была народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко, которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям. Однако за нее охотно это сделала нанятая для "шоу" публика", - сообщают в СБУ.


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