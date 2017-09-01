В Калиновке на военном складе все еще продолжают взрываться боеприпасы

По состоянию на утро пятницы, 29 сентября, на территории военного склада в Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов, спасателями и правоохранителями изымаются взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 7.00 29 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов», - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Пиротехническим отрядом ГСЧС Украины обследовано 1 тыс. 700 га территории, совместно с представителями Нацполиции осуществляется подворовой обход и выполняются заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов.

По-прежнему приостановлен учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных заведениях, находящихся в зоне потенциального поражения боеприпасами.

В то же время, на протяжении минувших суток восстановлено движение транспорта на автотрассе государственного значения «Могилев-Подольский – Житомир» и по железной дороге на перегоне «Сосонка-Калиновка».

На утро 29 сентября все населенные пункты пострадавшего региона подключены к электроснабжению. Продолжается восстановление подачи газа. Жители, которые были эвакуированы из опасной зоны возвращаются в свои жилища кроме тех, кто был госпитализирован в больницы.