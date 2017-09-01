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В Черкассах застрелили депутата горсовета

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Черкассах застрелили депутата горсоветаВ Черкассах убили депутата городского совета Михаила Бинусова. Эту информацию местному изданию "ИнфоМост" подтвердили несколько депутатов Черкасского городского совета.

По словам пресс-офицера патрульной полиции Зои Волк, около 22:00 28 сентября 2017 в полицию поступило сообщение о стрельбе в микрорайоне "Лесной".

Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили тело мужчины.

По данным других источников, дупутата расстреляли из автомата Калашникова, он погиб на месте. Случилось это около гаражей, возле городского кладбища №2.

Отмечено, что недавно Бинусов был назначен и.о. директора департамента ЖКК ЧМР. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в эфире "112 Украина" заявил, что Михаил Бинус ранее сообщал о том, что планировалось покушение на его жизнь. "Он вышел из эфира в 22:00 я с ним общался по телефону. И полиция, и прокуроры, и СБУ, я месяц назад докладывал о ситуации, в частности Михаил Бинус сообщал, что было заказано убийство и авария по мне (Михаилу Биносу, - ред.)", - рассказал Бондаренко.


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