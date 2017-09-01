В Донецкой области созданы группы для проверки складов с оружием

В Донецкой области созданы группы по проверке складов с оружием. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«На сегодняшний день создана дополнительная группа, в состав которой вошли и представители Донецкой военно-гражданской администрации, у которых есть все допуски для проверки этих складов. С понедельника такая группа создана и уже занимается этими вещами. Я думаю, что повторения Малой Янисоли точно не будет», - отметил он.

По словам Жебривского, в Донецкой области таких стратегических складов, которые есть в Балаклее или Калиновке, нет. Стратегические склады из Бахмуте уже вывезены. 2014 года. Остались лишь тактические склады с оружием.