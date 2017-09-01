В Запорожье задержали работника сепаратистского сайта

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье человека, размещавшего публикации незаконной организации «ДНР» в интернете, сообщает пресс-центр ведомства.

«Правоохранители установили, что житель Запорожья в течение 2014-2016 годов работал в так называемом «комитете социальных коммуникаций «ДНР». Он готовил и размещал на сепаратистских интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, провоцировал разжигание межнациональной розни. По информации спецслужбы, агитатор получал задание и согласовывал антиукраинские материалы непосредственно с кураторами из РФ, которые финансировали сепаратистские веб-ресурсы», - говорится в сообщении.

По информации СБУ, после «творческой паузы» он получил задание вернуться в Запорожье для организации заказанной Кремлем информационной компании против Украины.

«Пропагандист, в частности, планировал подобрать за деньги "массовку" для проведения в области фейковых акций протеста. Сотрудники спецслужбы задержали пропагандиста сразу после возвращения в родной город. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и носители информации с доказательствами подготовки и распространения антиукраинских материалов и участия в незаконном референдуме. У пропагандиста также обнаружено «резюме» для трудоустройства на работу в пророссийских и сепаратистских медиа», - утверждают в спецслужбе.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины, ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.