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В Харькове запустят психологические онлайн-консультации для переселенцев и участников АТО

Сегодня, 17:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове вынужденные переселенцы, участники АТО и члены их семей смогут получать анонимную социально-психологическую поддержку онлайн.

Проект «Let's talk. Давай поговорим!» презентовали в Харьковском национальном медицинском университете, сообщает пресс-служба горсовета.

Онлайн-консультацию сможет получить любой человек, однако основная цель проекта - помочь людям,  которые пострадали вследствие военного конфликта в Украине. Оказывать помощь будут 25 профессиональных консультантов, психологов из разных областей Украины, которые прошли подготовку в Германии. При необходимости человек сможет пройти несколько консультаций. Все, что для этого нужно, - это зарегистрироваться на международной платформе - сайте «ipso-care» - и назначить время онлайн-встречи. На сайте нужно создать свой личный кабинет, где можно, по желанию, описать свои проблемы, с которыми человек обратится к психологу за помощью. После консультации можно оценить уровень профессионализма врача и оказания помощи. Вся информация защищена, так как проходит напрямую, а не через сервер. Единственные данные, которые требуются, чтобы сохранить анонимность, - электронная почта.

В презентации проекта приняла участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Она отметила, что, по официальным данным, в Харькове зарегистрировано 119 тыс. вынужденных переселенцев. Согласно социальным опросам, 67% из них хотели бы остаться жить в Харькове.  По словам вице-мэра, городская власть несет ответственность за каждого из этих людей и очень рада быть причастной к такому социально важному проекту.

«Это очень значимый проект для Харькова и всей страны,  потому что помощь смогут получать жители всей Украины. Всем людям,  которые пострадали, нужна помощь, всем им нужно прийти в норму, большинство из них находится в состоянии стресса, которое по-разному проявляется - агрессией, депрессией. Я благодарна,  что так много людей объединили усилия ради помощи другим. Уверена, что этот проект будет успешным», - отметила вице-мэр.

Проект планируют запустить с 1 октября. Автор методики  - руководитель немецкой общественной неприбыльной организации «IPSO» Инге Миссмаль. Она работала в Афганистане, где создала психологическую службу. За свою работу в Германии получила высшую правительственную награду. Финансирование проекта осуществляется благодаря гранту от неполитической благотворительной организации «Rotary International». Проект удалось реализовать благодаря усилиям главы Немецко-украинского сообщества Александра Кирюхина и поддержке трех ротари-клубов – «Харьков-Сити», «Kharkiv Multinational» и «Констанц Майнау».


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