Штепа попала в больницу прямо из зала суда

Ленинский райсуд Харькова перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за ее госпитализации. Следующее заседание состоится 6 ноября.

Об этом 28 сентября в зале суда заявил судья Виктор Викторов, сообщает Укринформ.

"Поступило сообщение, что подсудимая госпитализирована из зала суда с высоким давлением и подозрением на гипертонический криз. Кроме того, адвокаты Штепы, Александр Тананакин и Александр Шадрин сегодня задействованы в других судебных процессах и прислали заявления с просьбой провести заседание без них. Мы посоветовались и посчитали невозможным проводить заседание суда без обвиняемой и ее защитников. Следующее заседание состоится 6 ноября", - уточнил Викторов.

В сегодняшнем заседании планировалось допросить свидетелей защиты (их осталось до 40 человек).

Экс-мэра Славянска обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит пожизненный срок.

20 сентября Ленинский райсуд Харькова освободил обвиняемую в сепаратизме и пособничестве боевикам Штепу из-под стражи, назначив ей более мягкую меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.