В РФ хотят запретить животным выть по ночам. Владельцев будут штрафовать

Депутаты заксобрания Новосибирской области в четверг на сессии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы для владельцев домашних животных, чьи питомцы шумят по ночам. Об этом сообщают российские РИА Новости.

"Законопроект сегодня принят в первом чтении", - сказал представитель парламента.

Поправки в закон об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области обяжут владельцев домашних животных "принимать меры по прекращению действий домашних животных, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан (лая, воя, - ред.).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие необходимо, исходя из требования к владельцам домашних собак и кошек, соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой.

Соблюдать закон о тишине нужно будет с 22:00 до 07:00 в будние дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

"Днем домашние животные не должны шуметь с 13.00 до 14.00. Действующий сейчас закон запрещает в эти часы шуметь только жильцам многоквартирных домов. Нарушителей ждут штрафы от 3 тысяч рублей для обычных людей до 10 тысяч для юридических лиц", - отмечается в сообщении.