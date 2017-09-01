Украинские АЭС и ТЭС получат оборудование на 5,5 млрд гривен

Украинские атомные электростанции и тепловые электростанции получат оборудование на 5,5 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Тwitter.

Так, сегодня, 28 сентября 2017 года, Гройсман в рамках рабочего визита в Харьков посетил завод "Турбоатом", где был подписан ряд контрактов по поставке оборудования на украинские атомные и электростанции.

"Сегодня в Харькове на "Турбоатоме" подписали контрактов на 5,5 млрд гривен. Они касаются поставок оборудования на украинские АЭС и ТЭС. А также контракты касаются повышения мощности действующих энергоблоков украинских АЭС во взаимодействии с компанией WestinghouseElectricSweden AB", - написал он.