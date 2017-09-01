Мэр: Калиновке на восстановление понадобятся 2-3 недели

На полное восстановление пострадавшему от взрывов на военных складах городу Калиновка понадобятся 2-3 недели.

Об этом сообщил калиновский городской голова Анатолий Шамалюк, пишет Укринформ.

"Ситуация под контролем, все нормально. Могу сказать, что серьезно повреждены восемь домов, остальное - в основном, это стекло, окна и крыши. Со вчерашнего дня работает комиссия под руководством заместителя мэра, которая оценивает повреждения и причиненный ущерб, и люди сами обращаются в оперативный штаб. На восстановительные работы понадобятся две-три недели", - сообщил Шамалюк.

По его словам, со вчерашнего вчера, а также сегодня в город массово возвращаются местные жители; до вечера вернутся практически все.

Между тем городские учреждения питания и торговли уже практически возобновили работу, медицинские учреждения также работают. Школы начнут работать со 2 октября.

В городе обеспеченно водоснабжение, есть свет, до конца дня запустят и газ.