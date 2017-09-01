В Житомире ребёнка ударило током на крыше поезда

В Житомире подростка ударило током, когда залез на крышу электропоезда. Он получил ожоги около 60% тела, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители выяснили, что 13-летний парень попытался залезть на вагон электропоезда, чтобы сделать фото. "Он прикоснулся к электрической дуге, из-за чего получил поражение. Очевидцем происшествия стал местный охранник, который вызвал скорую помощь и полицию", - говорится в сообщении.

Парень был госпитализирован в Житомирскую областную больницу.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины