В результате пожара в вузе Киева погиб человек

В результате пожара в вузе Киева, который произошел вчера, 27 сентября 2017 года, погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.

"Во время тушения пожара спасатели спасли мужчину 1948 года рождения. Учитывая, тот факт, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28.09.2017 было направлено пожарно-спасательное подразделение, которое во время осмотра при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружил обугленные останки человеческого тела неизвестного пола", - говорится в сообщении. Как отмечается, пожар произошел в помещении на 8-м этаже в корпусе одного из университетов столицы по ул. Владимирской, 72. В 20:04 возгорание на площади 30 кв.м было локализовано, а в 20:10 ликвидировано. В настоящее время причина пожара, ущерб и обстоятельства смерти выясняются правоохранительными органами.