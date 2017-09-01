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ФФУ учредила турнир памяти Андрея Гусина

Сегодня, 11:12 citynews.net.ua | Напечатать

Федерация футбола Украины учредила турнир среди детских команд памяти выдающегося футболиста Андрея Гусина.

Об этом сообщается на сайте ФФУ. Соревнования состоятся уже весной 2018 года на тренировочных полях УТК им. Банникова. 

В первом турнире памяти Андрея Гусина смогут принять участие юные футболисты 2010 года рождения, а сам турнир станет ежегодным.

"В эти дни мы чтим память выдающегося футболиста, многократного чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка Украины, участника Чемпионата мира-2006 Андрея Гусина. Все, кто был знаком с Андреем, знают, какой это был добрый, отзывчивый и светлый человек. Поэтому идея о создании турнира памяти Гусина сразу получила поддержку среди его друзей и коллег", - заявил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко. Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на столичном автодроме "Чайка" 17 сентября 2014 года. Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла.


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