Закон об образовании вступил в силу

Новая редакция закона Украины "Об образовании" вступила в силу. Документ опубликован 27 сентября в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Закон, в частности, вводит 12-летнее обучение для школьников: для начального образования - с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года. Также документом предусматривается обучение на украинском языке.

"Государство гарантирует каждому гражданину Украины право на получение формального образования на всех уровнях (дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального передвысшего и высшего), а также внешкольного и последипломного образования на государственном языке в государственных и коммунальных учебных заведениях", - говорится в тексте закона.

При этом документ не предусматривает существование школ с преподаванием на языках национальных меньшинств и коренных народов как основных.

"Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и общего среднего образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком и не распространяется на классы (группы) с обучением на украинском языке", - отмечается в законе.

Напомним, именно языковая статья закона вызвала критику со стороны ряда государств. Они утверждают, что она ущемляет права национальных меньшинств. В Украине обвинения опровергают