В Ивано-Франковской области в результате отравления грибами госпитализированы 9 человек.

Об этом со ссылкой на управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА сообщает местное издание Galka.if.ua.

"27 сентября в лечебные учреждения области поступили девять прикарпатцев с пищевым отравлением от употребления грибов", - говорится в сообщении.

Так, в Долинскую райбольницу поступил один гражданин, в Верховинскую райбольницу - двое, в Ивано-Франковскую ОКБ - также двое, в Ивано-Франковскую ОДКБ - один, в селе Пшеничники отравился один человек, в реанимационное отделение Галицкой ЦРБ доставлены двое граждан.