Киберполиция разоблачила экс-сотрудника Пенсионного фонда, торговавшего персональными данными

Сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следственным управлением полиции Киевской области разоблачили 40-летнего жителя Киевской области, который за деньги сбывал в сети Интернет персональные данные украинцев. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Как рассказал начальник Киевского управления киберполиции Сергей Крапива, по результатам проведенных обысков полицейские изъяли компьютерное оборудование и сетевую технику, которую использовал злоумышленник для распространения персональных данных граждан. В его компьютере обнаружено около 250 различных баз данных, среди которых и базы данных Пенсионного фонда, где он раньше работал техническим сотрудником.

«Анализируя информацию, которую мы обнаружили на его компьютере, можем сказать, что человек продавал базы данных для получения средств», - сообщил Сергей Крапива.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские сейчас устанавливают, каким образом и откуда человек получал доступ к этим базам данных. В то же время киберполиции не исключает тот факт, что злоумышленник, имея соответствующее техническое образование, самостоятельно вмешивался в работу компьютеров пользователей или заражал их вредоносным программным обеспечением, чтобы получить необходимую ему информацию. По данному факту рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УК Украины, - говорится в сообщении.