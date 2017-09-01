Интенсивность взрывов в Калиновке снизилась до 3-4 в минуту

Интенсивность взрывов на артскладах в Калиновке по состоянию на 17:00 снизилась до трех-четырех в минуту. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась. По состоянию на 17:00 интенсивность взрывов сократилась до трех-четырех в минуту", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на месте происшествия работают шесть пожарных танков; пожарный самолет АН-32П ГСЧС осуществил пять вылетов, сбросив за каждый из них по восемь тонн воды.

"На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыли 15 групп разминирования и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.