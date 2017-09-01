В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину, полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Об этом говорится в сообщении полиции Черновицкой области. Сообщается, что полиции поступило сообщение о наезде поезда на мужчину возле моста на улице Русской. Выехав на место происшествия, полиция установила, личность погибшего - 28-летнего жителя Черновцов.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство".

"По словам машиниста локомотива, он заметил мужчину, который сидел на железнодорожных путях. На предупредительные сигналы пострадавший не реагировал. Машинисту не удалось избежать наезда. От удара поезда мужчину отбросило в сторону. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.