Из учреждений здравоохранения в больницы Винницы эвакуированы 180 человек

Для обеспечения медицинских нужд, возникших вследствие взрывов под Винницей, выделены медикаменты на общую сумму 10 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"Для обеспечения медицинских нужд выделено медикаменты и медицинские изделия на общую сумму 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас из учреждений здравоохранения, которые находятся в зоне поражения были эвакуированы в лечебные учреждения г. Винницы 180 человек.

Кроме того, по информации Винницкого центра экстренной медицинской помощи вследствие чрезвычайного события снаряд попал в частный дом, в результате чего пострадал 1 человек, он госпитализирован в Винницкую центральную районную больницу.

Сообщается, что в зоне чрезвычайной ситуации оказались: военный городок (490 человек), часть г. Калиновки (15 тыс. лиц), часть с. Павловка (3600 человек), часть с. Сальник (1800 человек) и Калиновская ЦРБ.