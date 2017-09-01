В Херсоне депутата горсовета задержали за взятку

Депутата Херсонского горсовета задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Один из депутатов Херсонского городского совета предложил начальнику Управления защиты экономики ДЗЭ НПУ взятку - $12 тыс - за то, чтобы полицейские остановили проверку распределения и использования бюджетных средств в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Кроме этого, чиновник якобы "пообещал полковнику полиции ежемесячную "дань" в иностранной валюте, чтобы правоохранители не мешали работать ряду субъектам хозяйствования".

Полицейские задокументировали факт предоставления депутатом $2 тыс полицейскому, а задержали его после передачи очередной части от предложенной суммы - $1000.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения депутату и избрании ему меры пресечения.