В Днепропетровской области на взятке задержали начальника станции Елизарово Криворожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Приднепровской железной дороги".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Сообщается, что чиновник требовал деньги за согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций.

По данным следствия, начальник станции требовал от гражданина 15 тыс. гривен взятки. "Сегодня, 27 сентября, правоохранители задержали чиновника структурного подразделения "Укрзализныци" в служебном кабинете. Во время обыска у руководителя станции было изъято 15 тыс. гривен, полученных им в качестве взятки. Продолжаются процессуальные мероприятия", - говорится в сообщении.