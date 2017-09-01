Согласно контракту временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сможет получать ежемесячный должностной оклад в сумме 500,2 тыс. гривен, передает РБК-Украина.

Сообщается, что в случае если Кравцов будет исполнять обязанности председателя правления (временно исполняет обязанности председателя правления УЗ с 10 августа 2017 года, - ред.), то ему также положено ежемесячное вознаграждение в размере 714,6 тыс. гривен.

Кравцов также сможет претендовать на премии - квартальную и годовую. Квартальная премия не должна превышать трех месячных окладов, а годовая - 24. Кроме того, Кравцов может рассчитывать на ежегодное материальное вознаграждение, которое может быть выплачено за эффективное управление имуществом УЗ.

Отмечено, что это вознаграждение может быть выплачено только с чистой прибыли предприятия. Указано, что размер ежегодного материального вознаграждения не может превышать десять должностных окладов. Также Кравцом имеет право на надбавку и доплату за работу с государственной тайной, научную степень, за стаж научной деятельности.

Таким образом, за год Кравцов сможет заработать более 37,5 млн гривен, или более 3,1 млн гривен в месяц (ежемесячный оклад 500,2 тыс. гривен * 12 месяцев, вознаграждение за исполнение обязанностей председателя правления 714,6 тыс. гривен * 12 месяцев, 4 квартальных премии по три месячных оклада (4*3*500,2 тыс. гривен), 1 годовая премия в размере 24 окладов (500,2 тыс. гривен * 24), материальное вознаграждение за эффективное управление имуществом УЗ в размере 10 окладов (500,2 тыс. гривен * 10)).