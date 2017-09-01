В Киевской области задержали группировку, которая создала сеть борделей

В Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, которая специализировалась на реализации широкого спектра сексуальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

"28-летняя бывшая проститутка с опытом, родом из Киевской области, для получения "легких денег" создала собственную "бизнес-структуру". Через жесткий кастинг набирала на работу девушек модельной внешности, которые в дальнейшем оказывали различные сексуальные услуги жителям и гостям столицы и ее области. Стоимость их услуг как в притонах, так и на выездах составляла от 1200 до 3000 гривен в час", - заявили в полиции.

Оперативники одновременно провели 13 санкционированных обысков в Киеве, Харькове, Ровно и Полтавской области. Правоохранители изъяли деньги, компьютерную технику, 2 единицы огнестрельного оружия, банковские карточки, блокноты со списками клиентов, графики дежурства женщин, диспетчеров и водителей-охранников. В полиции отметили, что подозреваемая создала диспечерские офисы в разных регионах Украины - Харькове, Киеве и Кременчуге.

"В обязанности диспетчеров входило создание клиентской базы и постоянное ее обновление. Помогал функционированию ее преступного бизнеса 31-летний бывший спортсмен из Запорожья. Он обеспечивал безопасность девушкам, был ответственным за дисциплину в коллективе и кассу.

За рекламу сексуальных услуг отвечала 28-летняя уроженка Ровно, которая занималась разработкой сайта, постоянным обновлением фото девушек и созданием их портфолио", - сообщили в полиции. Все пятеро участников группы задержаны. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.