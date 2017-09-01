Пожар под Винницей: 70% арсенала не повреждены

Обзор с воздуха показал, что 70% территории военных складов в Калиновке под Винницей не пострадали в результате пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"70% территории арсенала не повреждена пожаром и взрывами", - сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов. Об этом стало известно после того, как представители оперативного штаба запустили беспилотник над охваченной огнем воинской частью.

Он добавил, что информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности.