Пожар под Винницей: 70% арсенала не повреждены

Пожар под Винницей: 70% арсенала не поврежденыСегодня, 13:59
Обзор с воздуха показал, что 70% территории военных складов в Калиновке под Винницей не пострадали в результате пожара.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"70% территории арсенала не повреждена пожаром и взрывами", - сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов. Об этом стало известно после того, как представители оперативного штаба запустили беспилотник над охваченной огнем воинской частью.
Он добавил, что информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности.