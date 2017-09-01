В Донецкой области с 25 сентября начались проверки на военных складах

Военные склады в Донецкой области проверяются с 25 сентября.

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сказал в эфире "112 Украина".

По его словам, сразу после того, как произошел пожар с детонацией боеприпасов на временном складе в районе Новоянисоли, "было собрано совещание и расставлены акценты". "Кроме военной прокуратуры и тех людей, которые согласно своим должностным обязанностям должны проверять склады и другие вещи. Думаю, связи с тем, что идет война, каждому объекту, который вызывает интерес у врага, также предусматривает опасность для гражданских, должно быть уделено внимание ", - сказал Жебривский.

В минувшую пятницу, 22 сентября, в районе села Новоянисоль горел временный склад с боеприпасами. Полностью локализовать огонь удалось только к 6 утра субботы. По информации спасателей, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на здание склада. Затем начали взрываться снаряды. Часть жителей во время детонации боеприпасов пряталась в подвалах, часть людей покинула село, пока там раздавались взрывы. Осколками повреждены 14 зданий.

Вчера, 26 сентября, около 22:00 в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области. По состоянию на 08:00 27 сентября эвакуировано около 30 тысяч человек.