Ломаченко поднялся в тройку лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) поднялся на третье место в рейтинге журнала The Ring лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Об этом сообщается на сайте издания. Такой прогресс стал возможен после того, как первый номер списка Андре Уорд (32-0, 16 КО) объявил о завершении карьеры.

Таким образом, все боксеры, располагавшиеся ниже него, автоматически поднялись на одну строчку.

Новым лидером рейтинга стал чемпион мира по версии WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).

Вторым теперь идет абсолютный чемпион первого полусреднего веса Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).

Будущий соперник Василия Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) располагается вслед за ним на четвертом месте. Топ-10 рейтинга журнала The Ring: 1. Геннадий Головкин (Казахстан) 2. Теренс Кроуфорд (США) 3. Василий Ломаченко (Украина) 4. Гильермо Ригондо (Куба) 5. Сергей Ковалев (Россия) 6. Сауль Альварес (Мексика) 7. Майки Гарсия (США) 8. Наоя Иноуэ (Япония) 9. Эррол Спенс (США) 10. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)