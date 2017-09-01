Порошенко созывает военный кабинет в связи со взрывами под Винницей

В связи со взрывами на военных складах под Винницей президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет с участием руководителей силовых ведомств.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Получив доклад начальника Генштаба и главы СБУ, сразу поручил им вылететь в Винницкую область. Также в течение ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии от премьер-министра и министра обороны…Принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", - отметил Порошенко.