Винница находится вне зоны поражения взрывающихся на складах снарядов

Винница в зону поражения снарядов, взрывающихся на горящих складах под областным центром, не попадает. Об этом говорится в сообщении Винницкого городского совета

"Территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает", - говорится в нем.

Мэрия просит сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. "Ситуация находится под контролем областной и городской власти ", - говорится в сообщении.