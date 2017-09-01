Винница находится вне зоны поражения взрывающихся на складах снарядов

Винница находится вне зоны поражения взрывающихся на складах снарядовСегодня, 09:34
Винница в зону поражения снарядов, взрывающихся на горящих складах под областным центром, не попадает. Об этом говорится в сообщении Винницкого городского совета
"Территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает", - говорится в нем.
Мэрия просит сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. "Ситуация находится под контролем областной и городской власти ", - говорится в сообщении.