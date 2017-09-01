В Киеве мужчина избил жену и угрожал устроить взрыв в кафе

В Соломенском районе мужчина избил жену и угрожал устроить взрыв в кафе, правоохранители задержали хулигана.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева. Сообщается, что мужчина поссорился с женой и начал ее избивать, после чего она выбежала на улицу.

По словам очевидцев, которые попытались успокоить нападающего, мужчина был в неадекватном состоянии. На улице он еще несколько раз ударил жену, а потом забежал в кафе, размахивая ножом и угрожая бросить гранату.

Полиция задержала злоумышленника, при обыске в его квартире изъяли предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5, бумажный сверток с порохом весом 600 граммов, ружье и 28 патронов. Все предметы отправлены на экспертизу. Задержанный был ранее судим за кражи.

Полиция открыло дело за хулиганство и незаконное обращение с оружием.