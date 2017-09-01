Экс-главу правления «Старокиевского банка» подозревают в присвоении 82 миллионов

Бывшему председателю правления ОАО «Старокиевский банк» сообщено о подозрении по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2013 годов экс-председатель правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоил средства банка на сумму почти 82 млн гривен.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Ранее столичная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю председателя правления ПАО «Старокиевский банк» по фактам хищения средств банка.