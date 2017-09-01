В Киевском облсовете произошла драка

В зале заседаний Киевского областного совета состоялась потасовка между депутатами Владиславом Хахулиным (Батькивщина) и Виталием Карлюком (Солидарность).

Представители Солидарности отказались голосовать за утверждение повестки дня и ворвались в президиум Киевоблсовета (КОС).

В частности, депутат Карлюк вырвал микрофон с рабочего места спикера КОС Анны Стариковой. Депутат Хахулин попытался защитить Старикову, за что получил удар в подбородок и упал без сознания.

В здание КОС уже прибыла бригада скорой помощи. Медики оказывают помощь Хахулину.

Губернатор Киевской области Александр Горган, находящийся в зале КОС под крики "Ганьба!" назвал происходящие цирком и подставой.