В Виннице проходят антитеррористические учения

На территории Винницы и приграничных районов области 26-27 сентября проходят антитеррористические учения.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.

Сообщается, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Их организовала координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области при участии Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления.

СБУ предупреждает местных жителей о мерах, которые будут проводиться в рамках учебной антитеррористической операции (проверка у граждан документов, удостоверяющих личность, временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, досмотр вещей, при них находятся или перевозятся ними и т.д.).