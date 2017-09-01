Укрспирт начнет экспортировать водку в Германию

Государственное предприятие Укрспирт будет экспортировать водку собственной торговой марки в Германию. Об этом в ходе рабочей встречи договорились руководитель предприятия Юрий Лучечко с основателем компании MAXIFOOD Марко Бокачо, сообщает пресс-служба Укрспирта.

Речь идет о новой торговой марке водки, произведенной на Луцком спиртзаводе. Сейчас к отправке готовится первая партия водки.

Отдельно Бокачо выразил желание вести переговоры о поставках украинского спирта в Италию и Францию.