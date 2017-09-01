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Последствия обстрелов в Марьинке (фото)

Сегодня, 14:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Марьинке владельцы семи поврежденных домов нуждаются в помощи после вчерашнего обстрела города. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По информации правоохранителей, обстрел начался вчера, 25 сентября, около 16:20. Пострадали улица Прокофьева, Октябрьская и прилегающие к ним.

«К правоохранителям обратились владельцы 7 поврежденных домов, которым нужна помощь. Следователи Марьинского отделения полиции осмотрели и задокументировали все последствия обстрела», – говорится в сообщении.

Больше всего прилетов, по оценкам полиции, приходится в район бывшего интерната.

Отмечается, что местные жители получили от полицейских правовую помощь по процедуре оформления документов на восстановление поврежденных участков домовладений. 

Информация о новых разрушениях после ночного обстрела уточняется.

В обстреле областная полиция обвинила боевиков. По информации полиции, обстрелы продолжались всю ночь до самого утра.

По всем фактам открыто уголовное производство по статье 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Последствия обстрелов в Марьинке (фото)
Последствия обстрелов в Марьинке (фото)
Последствия обстрелов в Марьинке (фото)
Последствия обстрелов в Марьинке (фото)
Последствия обстрелов в Марьинке (фото)
Последствия обстрелов в Марьинке (фото)


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