Последствия обстрелов в Марьинке (фото)

В Марьинке владельцы семи поврежденных домов нуждаются в помощи после вчерашнего обстрела города. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По информации правоохранителей, обстрел начался вчера, 25 сентября, около 16:20. Пострадали улица Прокофьева, Октябрьская и прилегающие к ним.

«К правоохранителям обратились владельцы 7 поврежденных домов, которым нужна помощь. Следователи Марьинского отделения полиции осмотрели и задокументировали все последствия обстрела», – говорится в сообщении.

Больше всего прилетов, по оценкам полиции, приходится в район бывшего интерната.

Отмечается, что местные жители получили от полицейских правовую помощь по процедуре оформления документов на восстановление поврежденных участков домовладений.

Информация о новых разрушениях после ночного обстрела уточняется.

В обстреле областная полиция обвинила боевиков. По информации полиции, обстрелы продолжались всю ночь до самого утра.

По всем фактам открыто уголовное производство по статье 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.











