Госкомтелерадио хочет штрафовать за продажу антиукраинских книг

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины предлагает утвердить порядок наложения административно-хозяйственных штрафов и изымать из обращения издательскую продукцию антиукраинского содержания, завезенную с территории России.

Проект соответствующего приказа члены общественного совета при Госкомтелерадио обсудили на заседании 26 сентября, сообщает Укринформ.

"На заседании обсуждался проект приказа Госкомтелерадио о наложении административно-хозяйственных штрафов и изъятии из обращения издательской продукции антиукраинского содержания. Согласно проекту Порядка наложения административно-хозяйственных санкций и изъятия из оборота такой издательской продукции, правоохранительные органы, физические и юридические лица могут подавать жалобы в форме обращений. Госкомтелерадио рассматривает эти жалобы и по возможности учитывает, касаются ли они предмета правового регулирования приказа. Это может быть обычное заявление, в котором представляются все необходимые доказательства. На основании этих обращений уполномоченные представители Госкомтелерадио выезжают на место происшествия, проверяют эту информацию и устанавливают, есть ли основания для штрафа и изъятия продукции. Нарушениями являются отсутствие у распространителя соответствующего разрешения на распространение печатной продукции, которая завезена из государства-агрессора на таможенную территорию Украины", - пояснил начальник отдела законопроектной работы Госкомтелерадио Алексей Тарасенко.

В частности, статья 28-1 закона Украины "Об издательском деле" предусматривает, что издательская продукция, которая имеет происхождение или изготовлена и ввозится из государства-агрессора, временно оккупированной территории, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена при условии наличия соответствующего разрешения. В соответствии с порядком наложения Госкомтелерадио административно-хозяйственных штрафов и изъятия из обращения издательской продукции за нарушение требований настоящей статьи, уполномоченные должностные лица Госкомтелерадио будут принимать решение относительно наложения штрафов на предпринимателей в течение шести месяцев со дня обнаружения нарушения. Штраф должен быть уплачен не позднее 15 рабочих дней. При этом решение Госкомтелерадио субъекты хозяйствования могут обжаловать в течение 10 дней в суде.

Со своей стороны исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Сергей Семкин не исключил, что жалобы на определенных предпринимателей могут быть проявлением недобросовестной конкуренции.

"Хотелось бы перекрыть возможные случаи недобросовестной конкуренции, то есть наличия необоснованных обращений. Ведь работа определенного субъекта предпринимательской деятельности в это время уже будет блокирована вследствие этих проверок. Поэтому надо, чтобы и заявитель был четко идентифицирован", - сказал Семкин.

Начальник отдела законопроектной работы Госкомтелерадио ответил, что все заявления будут тщательно прорабатываться и на предмет возможной фиктивности.